Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in tre set. Con questa sconfitta, il tennista italiano lascia il torneo senza aver mai affrontato la finale sulla terra rossa. La classifica ATP del giocatore ha subito un calo, scendendo di diverse posizioni dopo l’eliminazione. Il torneo rimane l’unico Slam che manca al suo palmarès.

Jannik Sinner perde a Parigi contro Cerundolo e esce dal Roland Garros mancando l’occasione di vincere per la prima volta nella sua carriera il torneo sulla terra rossa, unico Slam che manca al suo palmares. Sinner ko a Parigi contro Cerundolo (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo essere andato avanti per due set a zero, il numero uno al mondo ha perso 3-2 in una seconda parte di gara fortemente condizionata dai problemi fisici che hanno colpito l’azzurro. Un Sinner che ha dimostrato però di essere un campione anche nella sconfitta con l’altoatesino che, fino alla fine, ha provato a portare avanti la partita nonostante gli evidenti problemi fisici senza lamentarsi esageratamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ko Sinner a Parigi, addio Roland Garros: fuori con Cerundolo e classifica ATP a picco

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