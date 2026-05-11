Grassina il sogno continua Menga e Dini per volare

Nel match tra Sansovino e Grassina, la squadra ospite ha vinto 2-0 dopo i tempi supplementari. I cambi effettuati nel corso della partita hanno visto entrare in campo diversi giocatori sia nel primo che nel secondo tempo. La formazione del Sansovino ha schierato vari sostituti durante l'incontro, che si è concluso con la vittoria della squadra di Grassina, grazie a due reti segnate nel prosieguo del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

SANSOVINO 0 GRASSINA 2 dopo tempi supplementari SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Tognetti (109’ Papini), Bega, Pasquinuzzi (105’ Artini), Sabatini, Benucci (96’ Cacioppini) Privitera, De Filippo (84’ Sacconi), Ricci 857’ Rosi), Zhupa (88’ Iacomoni). A disp.: Piantini. All.: Tognozzi. GRASSINA: Bartoli, Maloku, Arcadipane, Castaldo (77’ Menga), Meazzini (72’ Calzolai), Fabiani, Dini, Corsi (90’ Parrini), Frezza (107’ Caschetto), Simoni (115’ D’Alesandro), Borghesi (77’ Alfarano). A disp.: Di Cicco, Silli, Meini. All.: Cellini. Arbitro: Carnevali di Prato. Marcatori: 104’ Menga, 118’ Dini Note: terreno scivoloso, spettatori 1200 circa. Angoli: 2-3.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grassina, il sogno continua. Menga e Dini per volare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sansovino: addio sogno D. Uno-due letale del GrassinaSANSOVINO 0 GRASSINA 2 SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Tognetti (109’ Papini), Bega, Pasquinuzzi (105’ Artini), Sabatini, Benucci (96’ Cacioppini)... Il Terranuova Traiana continua a volareArezzo, 16 marzo 2026 – Importante successo esterno per il Terranuova Traiana che ieri ha conquistato tre punti pesanti sul campo del San Donato...