Spettacolo Dierre vs Olympia Basket Comiso | continua il sogno Serie B Interregionale

Nel quarto di finale playoff, la squadra Dierre ha ottenuto una vittoria importante contro Olympia Basket Comiso, portando avanti la sua corsa verso la Serie B Interregionale. La partita si è conclusa con un distacco considerevole, consentendo alla Dierre di mettere un passo deciso verso la conquista della promozione. La sfida si è svolta senza particolari incidenti, con entrambe le squadre che hanno rispettato le regole del gioco.

Ma che spettacolo. La Dierre firma la prima, pesantissima fuga in avanti nel quarto di finale playoff della caccia al sogno Serie B Interregionale. Sul parquet infuocato del Paladavolos di Comiso, i bianco-blu hanno sbancato il fortino avversario con un 90-92 che profuma di impresa, maturato al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Serie C, Dierre torna in campo: al Palalumaka arriva PalalOlympia Basket Comiso Leggi anche: Serie C, Dierre continua la sua marcia nella Poule Promozione: travolto il Basket Giarre Aggiornamenti e contenuti dedicati Spettacolo Dierre vs Olympia Basket Comiso: continua il sogno Serie B InterregionaleMa che spettacolo. La Dierre firma la prima, pesantissima fuga in avanti nel quarto di finale playoff della caccia al sogno Serie B Interregionale. Sul parquet infuocato del Paladavolos di Comiso, i b ... reggiotoday.it Impresa Dierre, vittoria a Comiso dopo thriller ai supplementari: ora i playoff fanno sognare!La Dierre vince 92-90 dopo supplementari sul campo dell’Olympia Comiso in gara 1 dei playoff di Serie C. Miljanic trascina con 30 punti ... ilmetropolitano.it