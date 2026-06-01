Un giardino urbano al Sacrario | cosa immaginano gli esperti contro l' isola di calore | FOTO

Notizia in breve

Gli esperti hanno presentato uno studio sulle isole di calore nel centro storico di Viterbo, evidenziando come le alte temperature siano causate dall'assenza di spazi verdi. Nel documento, si propone la creazione di un giardino urbano al Sacrario per ridurre il surriscaldamento. L'analisi è stata realizzata dall'Università della Sapienza e dall'Università della Tuscia, nell'ambito di un progetto di recupero della zona.