Un giardino urbano al Sacrario | cosa immaginano gli esperti contro l' isola di calore | FOTO
Gli esperti hanno presentato uno studio sulle isole di calore nel centro storico di Viterbo, evidenziando come le alte temperature siano causate dall'assenza di spazi verdi. Nel documento, si propone la creazione di un giardino urbano al Sacrario per ridurre il surriscaldamento. L'analisi è stata realizzata dall'Università della Sapienza e dall'Università della Tuscia, nell'ambito di un progetto di recupero della zona.
Nel quadro degli studi preliminari per il nuovo piano di recupero del centro storico di Viterbo, presentati nei giorni scorsi a palazzo dei Priori dall'Università della Sapienza e dall'Università della Tuscia, spicca un'analisi dettagliata sulle isole di calore che soffocano la città durante i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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