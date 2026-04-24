Solare urbano | come i pannelli possono abbattere il calore di 10 °C

Uno studio condotto dal Cnr-Ibe a Lucca analizza l’effetto dei pannelli solari sull’ambiente urbano. I risultati indicano che l’installazione di pannelli sulle superfici di aree verdi o specchi d’acqua può portare a una diminuzione della temperatura fino a 10 °C. Al contrario, queste installazioni su prati o specchi d’acqua provocano un aumento termico di circa 17 °C.

? Cosa sapere Studio Cnr-Ibe a Lucca: i pannelli solari riducono il calore urbano fino a 10 °C.. Installazioni su prati o specchi d'acqua causano invece un aumento termico di 17 °C.. A Lucca i sensori termici e iperspettrali hanno tracciato una mappa precisa dell’impatto dei pannelli fotovoltaici sulle temperature urbane, rivelando come la scelta delle superfici possa abbattere il calore di 10 °C o, al contrario, innalzarlo di 17 °C. I dati raccolti dal team del Cnr-Ibe attraverso un volo scientifico sulla città toscana indicano che l’efficacia della transizione energetica nel microclima locale non è uniforme. La ricerca, pubblicata su Sustainable Cities and Society, ha analizzato l’albedo e l’emissione termica incrociando le capacità di riflessione solare con le temperature superficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu