Mobilità docente che ottiene sede non gradita potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Durante il question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Attilio Varengo della Cisl Scuola, si è discusso della possibilità per i docenti di presentare domanda di assegnazione provvisoria nel caso in cui ottengano una sede non desiderata. La discussione ha riguardato la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728.

Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata affrontata una questione relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Docente in assegnazione provvisoria grazie a deroga over 65 il prossimo anno dovrà tornare nella sede di titolarità?Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata... Mobilità, il docente immesso in ruolo nel 2023/24 può presentare domanda di trasferimento?Per presentare domanda di trasferimento non bisogna avere vincoli temporali nella scuola di titolarità. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mobilità docente che ottiene sede non... Temi più discussi: Mobilità, ottiene il trasferimento chi ha maggiore punteggio o usufruisce di una precedenza. Quale vince tra scelta puntuale e sintetica; Mobilità docenti 2026, quando esce? Ecco le anticipazioni di tutte le novità; Vincolo triennale mobilità docenti: cosa dice la normativa?; Docente nel vincolo triennale: per partecipare alla mobilità deve possedere i requisiti per la deroga. Domanda di mobilità 2026/2027, chiarimenti nella compilazione dell’istanza tramite Istanze OnLineLa mobilità docenti 2026/2027 parte, attraverso la procedura di presentazione dell’istanza OnLine, con la compilazione telematica della domanda su POLIS che va presentata ad iniziare da lunedì 16 marz ... tecnicadellascuola.it Docente nel vincolo triennale: per partecipare alla mobilità deve possedere i requisiti per la derogaSoltanto il possesso dei requisiti per beneficiare della deroga consente al docente nel vincolotriennale di partecipare alla mobilità. Vediamo quali ... orizzontescuola.it #Roma #tg #mobilità manifestazione alla Garbatella e cerimonia all'Esquilino x.com L'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune ha emanato un'ordinanza che sarà valida fino alle 14 di domani - facebook.com facebook