Un docente neoassunto 2026 potrà chiedere il part-time durante l’anno di prova?

Un docente neoassunto nel 2026 potrà chiedere il part-time durante l’anno di prova. La questione è stata discussa durante un question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV. L’ospite, esperta in normativa scolastica, ha affrontato le procedure di reclutamento e l’attribuzione delle supplenze, senza fornire dettagli specifici sulle modalità di richiesta del part-time durante il periodo di prova.

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle procedure di reclutamento dei docenti e all’attribuzione delle supplenze. Il focus è stato posto sugli elenchi regionali per il ruolo e sul rapporto con la scelta delle 150 preferenze, passaggio centrale per i docenti interessati alle nomine e agli incarichi annuali. Sì. La richiesta va presentata al momento della presa di servizio. Il dirigente scolastico verifica con l’Ufficio scolastico provinciale che non sia stata superata la quota massima di part-time prevista per quella classe di concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti e ATA 2026, le info utili per compilare senza errori listanza

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