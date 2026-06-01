Un detenuto di 27 anni si è suicidato nel carcere di Poggioreale a Napoli

Un detenuto di 27 anni si è tolto la vita nel carcere di Poggioreale a Napoli. È il quarto suicidio nelle carceri della città dall'inizio dell'anno. Il garante dei detenuti ha chiesto l’assegnazione di più professionisti come psicologi e psichiatri nei penitenziari. La notizia è stata confermata dalle autorità penitenziarie, che hanno avviato le procedure di accertamento. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del gesto.

Si tratta del quarto suicidio da inizio anno nelle carceri napoletane. Il garante dei detenuti Ciambriello: "Abbiamo bisogno di psicologi e psichiatri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Napoli: Carcere di Poggioreale un inferno in terra

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