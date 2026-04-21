Centro d' arte Raffaello le opere di Dalì e Stedman protagoniste della mostra Il tempo immobile

Nel centro d'arte Raffaello a Palermo è in corso la mostra intitolata “Il tempo immobile”, che presenta opere di Salvador Dalì e Nicholas Stedman. La rassegna fa parte del programma “Storie e dialoghi”, volto a celebrare il quarantesimo anniversario della struttura. La mostra è allestita negli spazi di via Notarbartolo 9E, con dipinti e sculture di entrambi gli artisti esposti al pubblico.

E' in corso negli spazi espositivi del Centro d’arte Raffaello, in via Notarbartolo 9E, a Palermo, la mostra dedicata a Salvador Dalì e Nicholas Stedman dal titolo “Il tempo immobile”, che ha ufficialmente inaugurato la rassegna “Storie e dialoghi”, concepita per celebrare il quarantesimo anno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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