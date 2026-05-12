L’assessore all’Urbanistica di Bergamo ha spiegato che i numerosi cantieri in corso sono il risultato di una fase di trasformazioni che coinvolge la città, definendola particolarmente straordinaria. Ha aggiunto che l’obiettivo è far sì che Bergamo diventi un punto di riferimento per le nuove generazioni, ponendo al centro dei progetti di vita dei giovani. La sua intervista descrive un momento di cambiamenti significativi per la città.

L’INTERVISTA. L’assessore all’Urbanistica: «I cantieri sono tanti perché la città vive una fase della sua storia particolarmente straordinaria, che si concretizza nelle trasformazioni». «Dobbiamo creare le condizioni perché Bergamo venga vista come elemento importante per i progetti di vita delle nuove generazioni, perché lì sta il futuro in termini di prospettive della nostra città». Una città in piena trasformazione, racconta a L’Eco di Bergamo Incontra l’assessore all’Urbanistica Francesco Valesini. «Il desiderio - sottolinea - che è poi anche un obbligo che si sente, è quello di portare a termine progetti complessi. Mi occupo di una...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Valesini: «Vogliamo una Bergamo al centro dei progetti di vita delle nuove generazioni»

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