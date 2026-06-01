Un anno dopo l’insediamento dell’amministrazione, il consigliere comunale ha dichiarato che la città di Taranto è peggiorata. Secondo quanto riferito, le condizioni di decoro e servizi pubblici sono peggiorate rispetto al periodo precedente. La critica si concentra su problemi di gestione e manutenzione delle aree pubbliche, che secondo l’opposizione avrebbero subito un peggioramento evidente negli ultimi dodici mesi.

Tarantini Time Quotidiano A un anno dall’insediamento dell’amministrazione guidata dal sindaco Piero Bitetti, arriva una dura valutazione da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Giampaolo Vietri, che parla di una città in difficoltà e di promesse rimaste senza risposte concrete. Secondo l’esponente dell’opposizione, il bilancio dei primi dodici mesi di governo sarebbe fortemente negativo e smentirebbe le aspettative alimentate durante la campagna elettorale. “Dopo un anno dall’insediamento del sindaco Bitetti, infatti, la città è addirittura peggiorata. Nonostante il sindaco abbia fatto una campagna elettorale di proclami, ad esempio il piano straordinario del decoro e della sicurezza nei primi cento giorni, dopo dodici mesi che egli e la sua giunta sono a palazzo di città i risultati sono pari allo zero”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Un anno di amministrazione Bitetti, Vietri all’attacco: “Taranto è peggiorata”

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