A Taranto, nella zona di San Cataldo, si è svolta una festa che ha coinvolto musica e spettacoli di fuochi d'artificio. La manifestazione ha visto la partecipazione di gruppi musicali e artisti, con momenti di intrattenimento che si sono svolti nella piazza Castello. Durante l'evento, i Terraross hanno portato musica dal vivo, mentre i fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo sopra la piazza.

? Punti chiave Come ha fatto la festa a unire fede e turismo?. Quali momenti hanno animato la piazza Castello insieme ai Terraross?. Perché l'edizione 2026 è considerata un pilastro dell'identità tarantesi?. Come si trasformerà questa coesione sociale nelle attività cittadine future?.? In Breve Concerto dei Terraross in piazza Castello prima dei fuochi della Itria Fireworks.. Spettacolo pirotecnico lanciato dal Castello Aragonese nella notte tra domenica e lunedì.. Evento di tre giorni che ha coinvolto migliaia di persone tra piazze e strade.. La ricorrenza patronale del 2026 ha unito devoti e turisti nel centro storico.. Il sindaco Bitetti...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, San Cataldo tra musica e fuochi: il bilancio di Bitetti

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