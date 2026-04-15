Cantieri e disagi a Taranto appello al sindaco Bitetti per maggiore attenzione

A Taranto si registrano numerosi cantieri aperti, che stanno causando diversi disagi ai cittadini. Le opere riguardano i lavori legati ai Giochi del Mediterraneo, al CIS e al sistema BRT, con interventi ancora in programma nelle prossime settimane. La situazione ha portato a un crescente richiamo al sindaco per una maggiore attenzione alle esigenze della popolazione durante le fasi di lavoro.

Tarantini Time Quotidiano A Taranto cresce la preoccupazione per i disagi causati dai numerosi cantieri attivi sul territorio, legati ai Giochi del Mediterraneo, al CIS e al sistema BRT, con ulteriori interventi previsti nelle prossime settimane. A lanciare un appello è Francesco Battista di Futuro Nazionale Taranto, che invita l’amministrazione comunale a intervenire con maggiore attenzione nella gestione delle opere. Secondo quanto evidenziato, i lavori in corso stanno creando difficoltà diffuse per cittadini e attività economiche, senza essere accompagnati da un’adeguata comunicazione né da un coordinamento efficace. Una situazione che, nel tempo, potrebbe avere ripercussioni anche sul tessuto urbano e sociale della città.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Cantieri e disagi a Taranto, appello al sindaco Bitetti per maggiore attenzione Taranto, il sindaco Bitetti: “La Nave Garibaldi resti in città e diventi un polo museale”Tarantini Time QuotidianoIl sindaco di Taranto, Piero Bitetti, interviene sul futuro della Nave Garibaldi, esprimendo una posizione netta a favore... Taranto, cantieri e disagi: l’assessore Lonoce interviene sulla viabilitàTarantini Time QuotidianoL’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taranto, Lucio Lonoce, interviene sui disagi legati ai numerosi cantieri...