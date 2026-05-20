La protesta di Sinner e gli altri big al Roland Garros la strategia per evitare le multe | da cosa inizia la rivolta sui premi troppo poveri degli Slam

Durante il torneo di Parigi, alcuni dei principali tennisti e tenniste hanno deciso di esprimere il loro disappunto riguardo ai premi in denaro offerti dagli Slam, ritenuti insufficienti. Pur non annunciando un boicottaggio, i giocatori si sono confrontati sulla strategia da adottare per far sentire la propria voce, cercando di evitare sanzioni o multe. La questione riguarda il montepremi del torneo, che molti considerano troppo basso rispetto alle aspettative e ai risultati raggiunti sul campo.

Nessun boicottaggio, ma i tennisti Atp e le tenniste Wta si faranno sentire contro il montepremi del Roland Garros, ritenuto troppo basso. Dopo le polemiche e le minacce delle scorse settimane nei confonti degli Slam, è arrivata la decisione dei protagonisti che scenderanno sulla terra rossa di Parigi: in Francia ci saranno regolarmente, ma appariranno meno davanti alla stampa. I giocatori designati per la conferenza stampa di apertura del torneo, fissata per venerdì, lasceranno la sala dopo appena 15 minuti, a simboleggiare che il Roland Garros destina solo il 15% dei loro ricavi al montepremi per gli atleti. Il resto del tabellone si rifiuterà inoltre di concedere interviste aggiuntive ai principali detentori dei diritti televisivi del torneo. 🔗 Leggi su Open.online

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