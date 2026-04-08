Il Comune di Aulla ha annunciato una cerimonia speciale per commemorare gli 80 anni dalle prime elezioni comunali dopo la fine della guerra. L’evento si terrà sabato 11 aprile 2026 alle 10:30 nella Sala del Consiglio comunale. La giornata includerà interventi, proiezioni di video storici e momenti dedicati ai giovani, per ricordare un passaggio importante della storia locale.

Il Comune di Aulla organizza una seduta solenne per celebrare l'ottantesimo anniversario delle prime elezioni comunali del dopoguerra, un evento fissato per sabato 11 aprile 2026 alle ore 10:30 presso la Sala del Consiglio comunale. L'iniziativa nasce da un accordo raggiunto durante la conferenza dei capigruppo. L'incontro è stato coordinato dalla presidente del Consiglio comunale Giada Moretti e ha la partecipazione attiva del sindaco Roberto Valettini, oltre ai rappresentanti dei diversi schie . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aulla celebra 80 anni di democrazia: tra storia, video e giovani

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