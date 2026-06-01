Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di lunedì 1 giugno vicino a delle case a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Sono state diffuse le prime immagini riprese da un drone che mostrano il luogo dell’incidente. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause o sul numero di persone coinvolte. Le autorità stanno conducendo le verifiche sul luogo dell’incidente.

Le prime immagini dal drone dell'incidente aereo avvenuto, nel pomeriggio di lunedì 1 giugno, a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato, schiantandosi vicino a delle abitazioni in Piazza Guglielmo Marconi. Una persona è morta, l'altra è stata trasportata in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultraleggero precipita vicino a delle case: prime immagini dal drone

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