Un istruttore di ultraleggero è morto e un passeggero è rimasto ferito grave dopo lo schianto di un velivolo tra le case a Valbrembo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i due dall’aereo. Il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale. Indagini in corso per accertare le cause.

Nel pomeriggio dell’1 giugno, a Valbrembo, comune in provincia di Bergamo, è precipitato un ultraleggero Cessna 152 tra le abitazioni di via Don Bosco, non lontano dalla pista dell’Aeroclub. Il velivolo si sarebbe schiantato davanti al cancello di una villetta. Morto l’istruttore che era a bordo, mentre il suo allievo di 19 anni sarebbe ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ultraleggero precipita a Valbrembo, la dinamica Come riporta Il Giorno, un ultraleggero Cessna 152 è precipitato in strada a Valbrembo poco dopo le 16 dell’1 giugno. Il velivolo si sarebbe schiantato tra le abitazioni di via Don... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo, un morto e un ferito grave nello schianto

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Valbrembo, ultraleggero precipita tra le case: un morto e un feritoUn ultraleggero è precipitato tra le case di via Don Bosco a Valbrembo, vicino alla pista dell’aeroclub.

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