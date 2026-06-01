Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo muore istruttore 26enne L’ho visto perdere quota e schiantarsi sulla mia auto

Un ultraleggero è precipitato tra le case a Valbrembo, causando la morte di un istruttore di 26 anni. Un testimone ha riferito di aver visto il velivolo perdere quota, urtare un pilone dell’elettricità, poi schiantarsi contro il tettuccio di un’auto e infine contro la recinzione di una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il pilota non c’è stato nulla da fare. La zona è stata posta sotto sequestro.

Valbrembo. “Ho visto il velivolo perdere quota e urtare un pilone dell’elettricità. Si è intraversato ed è finito contro il tettuccio della mia auto, poi contro la recinzione di un’abitazione. Stavo lavorando nel giardino di mia suocera: se fossi stato in macchina, forse non sarei qui a raccontarlo”. Nelle parole di un testimone c’è tutto lo sgomento per la tragedia che si è consumata lunedì pomeriggio a Valbrembo. Erano da poco passate le 16 quando un ultraleggero modello Cessna 152, su cui volavano un istruttore e il suo allievo, per cause in fase di accertamento ha improvvisamente perso quota sopra la zona residenziale di via Don Bosco, a breve distanza dalla pista dell’Aeroclub. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Ultraleggero si schianta vicino alle case e Valbrembo (Bergamo): muore un 26enne, un 19enne grave

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