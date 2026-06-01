Ultimissime Juve LIVE | lo spogliatoio spinge per Kolo Muani il 25 luglio l’amichevole con lo Standard

Lo spogliatoio della Juventus sta spingendo per l'acquisto di Kolo Muani. Il club ha programmato un'amichevole con lo Standard, prevista per il 25 luglio. Queste sono le principali notizie aggiornate in tempo reale sulle attività della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 31 maggio 2026. Juventus, ufficiale l’amichevole contro lo Standard Liegi: la data e l’orario. Il comunicato. Ore 10:20 – Juventus, è ufficiale l’amichevole contro lo Standard Liegi in terra belga. Una sfida che arricchisce l’estate bianconera. Le ultime Kolo Muani alla Juve, spinge tutto lo spogliatoio: i giocatori hanno riferito una cosa a Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SPOGLIATOIO Juve, Senatori CONTRO Altri Compagni: Che Cosa Sta Succedendo. La Ricostruzione

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