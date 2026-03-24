Luciano Spalletti ha indicato i nomi di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani come obiettivi principali per la prossima stagione della squadra. Nel frattempo, il club dell’Atletico Madrid ha presentato una richiesta di sconto per il trasferimento di Gonzalez. Queste decisioni sono state comunicate ufficialmente nelle ultime settimane, mentre le trattative sono ancora in corso.

Torino, 24 marzo 2026 – Luciano Spalletti ha deciso: Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani per la Juve del futuro. Il tecnico di Certaldo vede di buon occhio questa coppia di centravanti funzionali, alternativi e complementari, da area di rigore ma anche di raccordo alla squadra, di realizzazione ma anche di costruzione. Le scelte saranno in mano ai giocatori e ai club di appartenenza, ma la Juventus è convinta di poter arrivare a dama, soprattutto se dovesse tornare in Champions League il prossimo anno. Sul centravanti serbo balla una trattativa di rinnovo che ha preso quota, sul francese invece servirà trattare con il Psg per la cifra di cessione dopo il mancato riscatto dell’estate scorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Spalletti spinge per Kolo Muani. L’Atletico chiede lo sconto per Gonzalez

Articoli correlati

Nico Gonzalez, l’Atletico chiede lo sconto alla Juve per il riscatto? Le novità dopo l’infortunioCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Calciomercato Juve LIVE: scade l’ultimatum per En-Nesyri, si allontana Maldini, Spalletti ora chiede Kolo MuaniPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Aggiornamenti e notizie su Kolo Muani

Temi più discussi: Quando firma, quanto guadagnerà, quali giocatori chiede: tutto sul rinnovo di Spalletti; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee; Juventus, la crisi di Tudor al Tottenham apre le porte a Vicario, Udogie e Kolo Muani, ma l’Inter è in agguato; Notte da incubo per Neil El Aynaoui: rinchiuso in una stanza dai ladri insieme alla famiglia. Shock e maxi-furto.

Juve, Spalletti spinge per Kolo Muani. L’Atletico chiede lo sconto per GonzalezLa società bianconera sta cercando di rinnovare il contratto con Vlahovic e convincere il Psg a cedere il centravanti francese ... sport.quotidiano.net

Spalletti spinge per il ritorno di Kolo MuaniSpalletti spinge per il ritorno Un fattore chiave può essere Luciano Spalletti. Il tecnico italiano apprezza Kolo Muani dai tempi dell’Eintracht Francoforte e lo considera ... tuttojuve.com

Risposta secca: Sì o No al ritorno di Kolo Muani #fblifestyle - facebook.com facebook

KOLO-BIS: C’È IL SI! La Juventus non molla Kolo Muani. E stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima estate i bianconeri ci riproveranno nuovamente per il bomber francese x.com