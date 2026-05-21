Ultimissime Inter LIVE | il Bayern Monaco piomba su Bisseck Assalto a Palestra

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club bavarese ha effettuato un'offerta per il giovane difensore, che attualmente gioca in una squadra di serie A. La trattativa è in corso e si parla di un possibile trasferimento nelle prossime settimane. Intanto, il giocatore è al centro di discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre la società nerazzurra si prepara a valutare eventuali contropartite o offerte ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il bivio di Yann Bisseck: pilastro del futuro o sacrificato per il bilancio? Mercato Inter, all-in su Marco Palestra: ma l’assalto prescinde dal futuro di Dumfries. Ecco tutti i dettagli Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. Chi ha già giocato e chi può... 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live il bayern monaco piomba su bisseck assalto a palestra
© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: il Bayern Monaco piomba su Bisseck. Assalto a Palestra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

UN INTERISTA NELLA CURVA DEL BAYERN. LUCIANO LIGABUE PASSA DAL BSMT!

Video UN INTERISTA NELLA CURVA DEL BAYERN. LUCIANO LIGABUE PASSA DAL BSMT!

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, il Bayern Monaco piomba su Bisseck: i nerazzurri studiano le alternative e spuntano due nomidi Francesco AlipertaMercato Inter, il Bayern Monaco punta forte su Bisseck e il club nerazzurro studia già le possibili alternative: due i nomi per...

Calciomercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito! Assalto concreto ma… Ultimissimedi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il Newcastle piomba su Pio Esposito e spaventa l’Inter ma i nerazzurri non hanno intenzione di cedere...

ultimissime inter ultimissime inter live ilUltimissime Inter LIVE: proseguono i festeggiamenti del tricolore, il recap della parata di ieriUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com

ultimissime inter ultimissime inter live ilInter, live show e maxi coreografia a San Siro. Poi la coppa e il bus scoperto. Tutte le tappeLa gara di oggi tra Inter e Verona sarà l'evento dell'anno per festeggiare assieme ai tifosi la conquista dello scudetto e della Coppa Italia ... fcinter1908.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web