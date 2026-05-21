Ultimissime Inter LIVE | il Bayern Monaco piomba su Bisseck Assalto a Palestra
Il club bavarese ha effettuato un'offerta per il giovane difensore, che attualmente gioca in una squadra di serie A. La trattativa è in corso e si parla di un possibile trasferimento nelle prossime settimane. Intanto, il giocatore è al centro di discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre la società nerazzurra si prepara a valutare eventuali contropartite o offerte ufficiali. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime ore.
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