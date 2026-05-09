Fratelli d’Italia compatta attorno a Dino Alonge | incontro conviviale con tutti i candidati al Consiglio comunale

A Agrigento si è svolto un incontro tra i candidati al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia e il candidato sindaco Dino Alonge. L’evento si è tenuto in un locale della città e ha visto la partecipazione di tutti i candidati del partito, riuniti in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento ha avuto carattere conviviale e ha coinvolto i rappresentanti del partito locale.

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