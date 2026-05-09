Fratelli d’Italia compatta attorno a Dino Alonge | incontro conviviale con tutti i candidati al Consiglio comunale
A Agrigento si è svolto un incontro tra i candidati al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia e il candidato sindaco Dino Alonge. L’evento si è tenuto in un locale della città e ha visto la partecipazione di tutti i candidati del partito, riuniti in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento ha avuto carattere conviviale e ha coinvolto i rappresentanti del partito locale.
Si è svolto ad Agrigento, in un locale della città, l’incontro promosso da Fratelli d’Italia che ha riunito le candidate e i candidati al Consiglio comunale insieme al candidato sindaco Dino Alonge, in vista delle prossime elezioni amministrative.All’iniziativa hanno preso parte il commissario.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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