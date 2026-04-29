Elezioni 2026 lista Fratelli d' Italia | tutti i candidati al Consiglio comunale

Nella giornata di oggi è stata consegnata a Palazzo Zanca la lista di Fratelli d'Italia, una delle sette liste che sosterranno la candidatura a sindaco di Marcello Scurria alle elezioni comunali di maggio. La lista comprende i candidati al Consiglio comunale, pronti a partecipare alla campagna elettorale. La presentazione ufficiale si inserisce nel quadro delle operazioni di avvicinamento alle urne previste tra alcuni mesi.

Consegnata a Palazzo Zanca, la lista Fratelli d'Italia, una delle sette che sosterranno la candidatura a sindaco di Marcello Scurria alle Comunali di maggio. Capolista Rosangela Arnone.VIDEO Scurria presenta liste e squadra, 4 donne e un uomo per la sua giunta: “Puntiamo su qualità e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il cerchio si stringe intorno a Comanducci

Notizie correlate

Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a...

Elezioni 2026, lista Lillo Valvieri sindaco: tutti i candidati al consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca il 24 aprile la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Lillo Valvieri.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista Fratelli d'Italia - Civica Balloch; Dall'atleta paralimpico alla studentessa di 26 anni: ecco i 32 volti di FdI per Lecco; Elezioni 2026, Fratelli d’Italia presenta la lista a sostegno di Gabriele Padovani; Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista di Fratelli d'Italia.

Elezioni comunali Messina, Fratelli d’Italia presenta la sua lista. Tutti i NOMIEntra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di Messina nel prossimo 24 e 25 maggio. Il centrodestra, con il candidato sindaco Marcello Scurria, hanno presentato l ... strettoweb.com

Elezioni Senigallia 2026: presentata ufficialmente la lista di Fratelli d’ItaliaI delegati di lista Corrado Canafoglia e Massimo Bello, insieme a Massimo Montesi, hanno provveduto al deposito ufficiale della lista di Fratelli d’Italia, completa di tutta la documentazione e degli ... senigallianotizie.it

Elezioni comunali Roccaforte del Greco, Ferrara: "costruire insieme il futuro della città" - facebook.com facebook

Complottismo. Fantasiosa assai questa ricostruzione della grazia a Minetti giudicata una macchinazione del centrodestra che, temendo di perdere le imminenti elezioni del 2027, avrebbe puntato a far dimettere Mattarella per poter eleggere il nuovo president x.com