Ultimate Frisbee buon debutto per i giovani del 45 Giri Forlì | a Parma due vittorie nella prima tappa tricolore

La squadra under 15 del 45 Giri Frisbee Forlì ha disputato la prima tappa dei Campionati italiani di ultimate frisbee a Parma, conquistando due vittorie. La competizione è iniziata domenica 5 marzo e ha visto i giovani atleti affrontare le prime sfide ufficiali della stagione. La squadra ha dimostrato entusiasmo e determinazione sul campo durante l’intera giornata.

Per l’occasione la formazione forlivese si è presentata in campo con un gemellaggio con la squadra di Parma Voladora, dando vita alla compagine “Vola 45” È iniziata domenica 5 marzo a Parma l’avventura della squadra under 15 del 45 Giri Frisbee Forlì nei Campionati italiani di ultimate frisbee. Per l’occasione la formazione forlivese si è presentata in campo con un gemellaggio con la squadra di Parma Voladora, dando vita alla compagine “Vola 45”. Una prima tappa intensa, che ha visto i giovani atleti confrontarsi con alcune delle realtà più competitive del panorama nazionale. Il bilancio della giornata parla di due vittorie e tre sconfitte, ma anche di segnali incoraggianti per un gruppo giovane e in crescita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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