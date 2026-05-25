Ulisse – Il piacere della scoperta stasera su Rai 1 | Alberto Angela racconta ‘Parigi nascosta’

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Alberto Angela scopre la 'Parigi nascosta'. Questa sera, lunedì 25 maggio, nuovo appuntamento con 'Ulisse, il piacere della scoperta' in prima serata su Rai 1, che porterà il pubblico tra le meraviglie meno conosciute della capitale francese.  Basta infatti allontanarsi di qualche chilometro dai luoghi più noti, per trovarsi davanti a meraviglie come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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