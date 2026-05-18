Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1 | Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il successo della puntata dedicata al Giappone, seguita la settimana scorsa da 2.629.000 spettatori pari al 17.4% di share e risultata il programma più visto della serata, Alberto Angela torna stasera in prima serata su Rai 1 con la terza puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, interamente dedicata a una delle figure più femminili più controverse del Rinascimento italiano: Lucrezia Borgia. L'appuntamento, come sempre, è per le 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa: è Lucrezia Borgia la protagonista della puntata di stasera di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ulisse il piacere della scoperta su rai 1 alberto angela racconta lucrezia borgia
© Gazzetta.it - Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1: Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ulisse - Il piacere della scoperta torna dal 4 maggio su con : anticipazioni

Video Ulisse - Il piacere della scoperta torna dal 4 maggio su con : anticipazioni

Sullo stesso argomento

Da New York a Parigi, dai samurai a Lucrezia Borgia: da stasera in tv torna Alberto Angela con Ulisse, il piacere della scopertaImmaginate di trovarvi all’ultimo piano dell’Empire State Building, con Manhattan che si distende sotto i vostri piedi come una partitura infinita di...

Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1: Alberto Angela racconta il GiapponeAlberto Angela porta le telecamere di Ulisse, il piacere della scoperta alla volta del Giappone.

alberto angela ulisse il piacere dellaUlisse – Il piacere della scoperta: Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia il 18 maggioLe anticipazioni e le tappe della puntata di Ulisse con Alberto Angela tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del 18 maggio ... dituttounpop.it

alberto angela ulisse il piacere dellaUlisse, il piacere della scoperta: Lucrezia Borgia tra mito e verità nella nuova puntata con Alberto AngelaNella puntata del 18 maggio Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia tra accuse, leggende e una sorprendente riscoperta storica ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web