Dopo il successo della puntata dedicata al Giappone, seguita la settimana scorsa da 2.629.000 spettatori pari al 17.4% di share e risultata il programma più visto della serata, Alberto Angela torna stasera in prima serata su Rai 1 con la terza puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, interamente dedicata a una delle figure più femminili più controverse del Rinascimento italiano: Lucrezia Borgia. L'appuntamento, come sempre, è per le 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa: è Lucrezia Borgia la protagonista della puntata di stasera di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1: Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia

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Ulisse - Il piacere della scoperta torna dal 4 maggio su con : anticipazioni

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