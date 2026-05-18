Ulisse - Il piacere della scoperta su Rai 1 | Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia
Dopo il successo della puntata dedicata al Giappone, seguita la settimana scorsa da 2.629.000 spettatori pari al 17.4% di share e risultata il programma più visto della serata, Alberto Angela torna stasera in prima serata su Rai 1 con la terza puntata della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, interamente dedicata a una delle figure più femminili più controverse del Rinascimento italiano: Lucrezia Borgia. L'appuntamento, come sempre, è per le 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa: è Lucrezia Borgia la protagonista della puntata di stasera di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ulisse - Il piacere della scoperta torna dal 4 maggio su con : anticipazioni
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Ulisse il piacere della scoperta ( puntata lunedì 11 maggio Giappone, dai samurai ai manga ) reddit
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