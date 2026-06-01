Gli operai britannici voltano le spalle al Labour e si gettano tra le braccia di Nigel Farage. Un sondaggio realizzato da JL Partners e pubblicato in prima pagina dal Times mostra risultati parecchio sconfortanti per il partito guidato da Keir Starmer. Negli ultimi due anni il consenso dei lavoratori sindacalizzati, un tempo bacino elettorale del centrosinistra, ha subito un crollo verticale. Secondo lo studio, il Partito Laburista ha perso 20 punti percentuali dal 2024, ossia da quando Starmer è entrato in carica come primo ministro. Le simpatie politiche tradizionalmente di sinistra degli iscritti delle principali sigle del movimento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uk, crollano i consensi della working class ai laburisti di Starmer: i lavoratori si spostano verso il partito di Farage

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Britain Wants Change Now — Matt Goodwins Most Fiery Intervention Yet | APT

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