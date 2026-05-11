Amministrative UK è batosta per i Laburisti ma Starmer non molla

Alle recenti elezioni amministrative nel Regno Unito, il partito populista di estrema destra Reform ha ottenuto una vittoria significativa con Nigel Farage come rappresentante. I Labour hanno subito una sconfitta, mentre il leader del partito laburista ha dichiarato di non voler abbandonare l’impegno politico nonostante i risultati. La consultazione ha coinvolto diverse aree e ha mostrato un andamento complessivamente sfavorevole ai Labour.

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