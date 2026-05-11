Amministrative UK è batosta per i Laburisti ma Starmer non molla
Alle recenti elezioni amministrative nel Regno Unito, il partito populista di estrema destra Reform ha ottenuto una vittoria significativa con Nigel Farage come rappresentante. I Labour hanno subito una sconfitta, mentre il leader del partito laburista ha dichiarato di non voler abbandonare l’impegno politico nonostante i risultati. La consultazione ha coinvolto diverse aree e ha mostrato un andamento complessivamente sfavorevole ai Labour.
Le elezioni amministrative nel Regno Unito vedono vincitore Nigel Farage con il partito populista di estrema destra Reform. Il premier Starmer, tuttavia, fa spallucce ed alla stampa conferma di non volersi dimettere e di rispettare il mandato quinquennale degli elettori. Ne ha scritto il quotidiano “Domani”. Amministrative UK, Farage gongola. «Penso che, nel complesso, ciò che è accaduto rappresenti un cambiamento davvero storico nella politica britannica», ha affermato il brexiteer. Poi ribadisce la crisi dei laburisti «spazzati via» in diverse aree tradizionalmente favorevoli al centrosinistra. Ed aggiunge: «Il meglio deve ancora arrivare».🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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Mi pare che le amministrative in UK siano andate benaccio per Starmer. Ha perso solo 1496 seggi.... Scherzi a parte, con una batosta del genere chiunque si sarebbe dimesso. Chiunque, ma non i sinistri. Complimenti di cuore a Farage, che conferma il trend x.com
Disastro elettorale per i laburisti, per la sinistra le amministrative sono una batosta. Ora in molti invitano Starmer a dimettersi. Cosa dicono Schlein&compagni che avevano dipinto Starmer e il suo partito come esempio di una sinistra vincente? facebook
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