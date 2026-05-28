Jennifer Ruggeri | Che sogno giocare al Foro Italico Il mio idolo è Serena Williams

Jennifer Ruggeri ha descritto come un’emozione incredibile aver giocato davanti a molte persone sul campo centrale del Foro Italico. La tennista ha anche dichiarato che il suo idolo è Serena Williams.

Potenza Picena, 28 maggio 2026 – “È stata un’emozione incredibile giocare davanti a tante persone sul centrale del Foro italico. Mi ispiro a Serena Williams e l’obiettivo è di entrare in top 100, ma il sogno è di diventare un giorno la numero uno al mondo”. Punta in alto la tennista portopotentina Jennifer Ruggeri, 22 anni e attuale numero 267 del ranking Wta. A inizio mese è arrivato il suo debutto nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia a Roma, perdendo al primo turno contro la turca Zeynep Sonmez per 4-6, 6-2, 6-2, ma facendo comunque una bella figura, dopo aver dominato il match per un set e mezzo. Ruggeri, che emozione è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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