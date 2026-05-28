Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s c’è Wimbledon sullo sfondo…

Notizia in breve

Serena Williams ha manifestato l'intenzione di tornare a giocare in un torneo sul prato del Queen's Club. La campionessa americana, ancora in fase di valutazione, potrebbe disputare questa competizione, che si svolge prima di Wimbledon. La sua partecipazione non è ancora ufficiale e resta da capire se deciderà di tornare in campo in questa occasione. La possibile presenza di Williams nel torneo è stata annunciata da fonti vicine alla giocatrice.