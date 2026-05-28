Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s c’è Wimbledon sullo sfondo…

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Serena Williams ha manifestato l'intenzione di tornare a giocare in un torneo sul prato del Queen's Club. La campionessa americana, ancora in fase di valutazione, potrebbe disputare questa competizione, che si svolge prima di Wimbledon. La sua partecipazione non è ancora ufficiale e resta da capire se deciderà di tornare in campo in questa occasione. La possibile presenza di Williams nel torneo è stata annunciata da fonti vicine alla giocatrice.

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(Adnkronos) – Serena Williams torna in campo? La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, sta pensando a un clamoroso ritorno sui campi in erba del Queen's Club. Williams, 23 volte campionessa del Grande Slam in singolo e tra le più grandi giocatrici dell'era moderna, è fuori dai circuiti dal suo ritiro agli Us Open 2022. Oggi,. L'articolo Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s, c’è Wimbledon sullo sfondo. proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Serena Williams Hints at Comeback Joins Testing Pool | Tennis Fans React USA TODAY NEWS

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