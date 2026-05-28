Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s c’è Wimbledon sullo sfondo…
Serena Williams ha manifestato l'intenzione di tornare a giocare in un torneo sul prato del Queen's Club. La campionessa americana, ancora in fase di valutazione, potrebbe disputare questa competizione, che si svolge prima di Wimbledon. La sua partecipazione non è ancora ufficiale e resta da capire se deciderà di tornare in campo in questa occasione. La possibile presenza di Williams nel torneo è stata annunciata da fonti vicine alla giocatrice.
(Adnkronos) – Serena Williams torna in campo? La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, sta pensando a un clamoroso ritorno sui campi in erba del Queen's Club. Williams, 23 volte campionessa del Grande Slam in singolo e tra le più grandi giocatrici dell'era moderna, è fuori dai circuiti dal suo ritiro agli Us Open 2022. Oggi,. L'articolo Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen’s, c’è Wimbledon sullo sfondo. proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Serena Williams Hints at Comeback Joins Testing Pool | Tennis Fans React USA TODAY NEWS
Notizie e thread social correlati
Iran irremovibile: niente partite negli USA. La FIFA impone una scadenza, sullo sfondo l’ipotesi ripescaggio ItaliaL’Iran ha dichiarato che non giocherà le partite del Mondiale 2026 negli Stati Uniti, confermando la propria disponibilità a partecipare, ma con...
Il futuro del Foggia tutto da scrivere, tra rifondazione e ipotesi riammissione-ripescaggio: e sullo sfondo riecco FellecaA dieci giorni dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana, il Foggia si trova a dover affrontare un futuro incerto.
Temi più discussi: Superando il dolore femminile, Venus Williams torna a giocare a tennis a 45 anni.; Roland Garros, dalle mascherine per le vittime afroamericane ai Black Party: Osaka torna a Parigi nel segno di (altre) battaglie civili; Da Pune al Roland Garros, Cinà ha attraversato la giungla; ATHLOS SBARCA A LONDRA: Ohanian accelera sul progetto globale e rilancia la sfida all’atletica tradizionale.
BOOM! IL RITORNO DELLA REGINA: SERENA WILLIAMS DI NUOVO IN CAMPO! ?La leggenda assoluta è pronta a riprendersi la scena, Serena Williams sta per tornare! ?Con 23 titoli del Grande Slam in bacheca e uno status di icona mondiale indistr facebook
Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen's, c'è Wimbledon sullo sfondo...Serena Williams torna in campo? La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, sta pensando a un clamoroso ritorno sui campi in erba del Queen's Club. Williams, 23 volte campionessa del Grande Slam in ... adnkronos.com
Roland Garros, l’ultima accusa è di sessismo: la protesta della WTA. Serena Williams, il ritorno in campo diventa realtàRoland Garros, l’ultima accusa è di sessismo: la protesta della WTA. Serena Williams, il ritorno in campo diventa realtà ... sport.virgilio.it
È tornata Svitolina! Batte Coco Gauff in finale e conquista per la terza volta gli Internazionali reddit