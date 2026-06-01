Durante la stagione 2025-26, alcuni giocatori dell'Udinese si sono distinti per le loro prestazioni in ambito fantacalcio. Tra i migliori, ci sono tre calciatori con le medie più alte, mentre altri tre hanno registrato le peggiori performance in termini di fantamedia. La squadra, guidata dall’allenatore Runjaic, ha così evidenziato divisioni nette tra chi ha contribuito positivamente e chi ha invece inciso meno nelle valutazioni di fantasia. I dati sono stati raccolti analizzando le medie di rendimento dei giocatori durante tutto il campionato.

Seconda stagione sulla panchina dell'Udinese per Runjaic che chiude l'annata al decimo posto con 50 punti. I friulani sono stati protagonisti di vittorie importanti come quelle a San Siro contro Inter e Milan e in casa contro la Roma. Davis e Zaniolo sono stati gli assoluti trascinatori dei bianconeri con rispettivamente 10 e 5 gol. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Udinese al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. Keinan Davis è stato protagonista di una stagione da assoluto protagonista nonostante alcuni problemi fisici che gli hanno fatto saltare otto partite in tutto il campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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Blitz dellUdinese a San Siro: i gol

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