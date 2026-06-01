ucraina nuovo record di droni russi e scontro sulle accuse di deportazione dei minori

A maggio, la Russia ha aumentato il numero di droni utilizzati negli attacchi aerei contro l’Ucraina. Contestualmente, le autorità ucraine hanno accusato Mosca di aver deportato minori ucraini, sostenendo che siano stati portati in territori russi o nelle aree controllate dai russi. Le fonti russe non hanno confermato queste accuse. I raid con droni sono stati segnalati come i più numerosi finora quest’anno.

A maggio la Russia intensifica gli attacchi aerei, mentre l'Ucraina rilancia le accuse sui bambini ucraini rapiti. Mosca però respinge le contestazioni e parla di cooperazione umanitaria Nel mese di maggio laRussiaha colpitol’Ucrainacon unnumero record di droni a lunga gittata: 8.150 unità, pari a un aumento del 24% rispetto al precedente primato di aprile. Il dato emerge da un’analisi dell’Afp basata sulle informazioni dell’aeronautica ucraina, mentre Kiev continua a rivolgereappelli agli alleatiper rafforzare le proprie difese aeree. Nello stesso periodo, secondo le stesse fonti, sono stati lanciati anche211 missili contro il territorio ucraino, confermando un’intensificazione complessiva della pressione militare russa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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In Ucraina robot e droni conquistano una postazione russa

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