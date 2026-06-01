Le autorità francesi hanno sequestrato una petroliera russa nell’Atlantico con il supporto del Regno Unito. L’operazione, di natura militare, si è svolta senza incidenti e rappresenta un’azione diretta contro una nave sospettata di attività illegali. La nave è stata fermata durante un controllo internazionale e ora si trova sotto sequestro. La mossa ha provocato reazioni diplomatiche tra le parti coinvolte e aumenta le tensioni tra Russia e paesi occidentali.

Un'operazione militare ad alta tensione nel cuore dell'Oceano Atlantico ha riacceso bruscamente lo scontro diplomatico e militare tra la Russia e le potenze occidentali, in particolare la Francia. La Marina militare francese ha preso d'assalto e posto sotto sequestro una nave cisterna russa, la Tagor, carica di petrolio e già sottoposta a severe sanzioni internazionali. Il blitz, scattato in alto mare, segna un cambio di passo senza precedenti nel contrasto alla cosiddetta "flotta ombra" che Mosca utilizza per finanziare le proprie operazioni belliche. L'intervento è stato confermato ufficialmente dalla Prefettura marittima dell'Atlantico, la quale ha precisato che le forze speciali della Marina sono intervenute a più di 400 miglia nautiche, circa 740 chilometri, a ovest della punta della Bretagna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Ilmessaggero.it - Ucraina, la Francia sequestra una petroliera russa: l'operazione nell'Atlantico con il sostegno del Regno Unito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le immagini del sequestro Usa della petroliera russa nell'Atlantico - Porta a porta 07/01/26

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Francia ferma una petroliera della "flotta ombra" russa nell'Atlantico. Mosca: "È pirateria"

La Francia ferma una petroliera russa nell’Atlantico. Ira di Mosca: “Al limite della pirateria”Una petroliera russa è stata fermata nell’Atlantico da forze francesi, in collaborazione con Regno Unito e altri partner.