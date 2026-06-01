Una petroliera russa è stata fermata nell’Atlantico da forze francesi, in collaborazione con Regno Unito e altri partner. Mosca ha reagito accusando l’azione di essere “al limite della pirateria”. La nave è stata sottoposta a controlli e fermata in acque internazionali. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni precise dell’intervento né sulla destinazione della petroliera. L’evento ha suscitato tensioni tra le parti coinvolte.

La Francia, assieme a Regno Unito e altri partner, ha fermato una petroliera russa nell’Oceano Atlantico. Lo ha fatto sapere su X il presidente Emmanuel Macron. “Ieri mattina la Marina francese ha abbordato un’altra petroliera soggetta a sanzioni internazionali: la Tagor, salpata dalla Russia. La nostra determinazione è incrollabile e assoluta. L’operazione è stata condotta nell’Oceano Atlantico, in alto mare, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito, e nel rigoroso rispetto del diritto del mare”, ha detto il leader di Parigi. “È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina da oltre quattro anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Francia ferma una petroliera russa nell’Atlantico. Ira di Mosca: “Al limite della pirateria”

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Francia sequestra petroliera russa nel Mediterraneo

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