Ucraina e Ue | la sinistra scopre il dumping solo perchè fa comodo a Mosca

La sinistra italiana ha iniziato a parlare di dumping salariale nell’ambito del dibattito sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. La questione viene sollevata ora, anche se non era presente in discussioni precedenti. Non sono state fornite nuove analisi o dati, solo riferimenti generici al fenomeno. La posizione sembra cambiare rispetto a temi economici legati all’allargamento, senza approfondimenti specifici o dichiarazioni ufficiali.

Roma, 1 giu – C’è un fenomeno curioso nel dibattito italiano sull’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea: improvvisamente, pezzi interi della sinistra hanno riscoperto il dumping salariale. Dopo anni passati a spiegare che l’immigrazione di massa non avrebbe alcun effetto sul lavoro nazionale, che la concorrenza al ribasso sarebbe una fantasia “xenofoba”, che gli immigrati farebbero solo i lavori che gli italiani non vogliono più fare, ecco che la stessa grammatica economica torna utile appena il lavoratore povero non arriva dall’Africa, dall’Asia o dal Medio Oriente, ma dall’Ucraina. Stefano Fassina lancia l’allarme: “l’Europa si consolida irreversibilmente verso un feroce mercato contro il lavoro e le piccole imprese”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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