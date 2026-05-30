Fassina ha affermato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea potrebbe portare a un aumento del dumping sociale, influendo sui salari medi dei lavoratori europei. Secondo le sue parole, questa integrazione potrebbe mettere sotto pressione la classe media italiana, creando potenziali squilibri economici e occupazionali. Non sono state fornite stime precise o dati specifici, ma si evidenzia una preoccupazione riguardo agli effetti di una possibile adesione ucraina all’UE sui mercati del lavoro europei.

? Punti chiave Come influirebbe l'ingresso dell'Ucraina sui salari medi dei lavoratori europei?. Perché l'integrazione di Kiev minaccia la classe media italiana?. Quali rischi corre la nostra Costituzione senza il diritto di veto?. Come può l'Europa sostenere l'Ucraina senza causare un dumping sociale?.? In Breve Ingresso ucraino comporterebbe 80 milioni di lavoratori con stipendi medi di 400 euro.. Confronto asimmetrico tra mercati con salari e tasse ridotti a un terzo.. Rischio eliminazione diritto di veto e conflitto con articoli 11 e 41 Costituzione.. Possibile sostegno tramite Comunità Politica europea che coinvolge circa quaranta stati.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fassina: l’ingresso dell’Ucraina nella UE rischia il dumping sociale

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