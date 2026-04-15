Libera Chiesa solo se fa comodo alla sinistra

Recentemente, alcuni esponenti della sinistra hanno espresso commenti critici nei confronti di una chiesa religiosa, in un contesto in cui si sono susseguite accuse e vignette offensive nei confronti del Papa da parte di autorità e media. Questa situazione ha portato alcuni a sostenere che l’atteggiamento della chiesa venga valutato in base agli interessi politici del momento. La discussione si concentra sulle posizioni assunte da vari gruppi politici rispetto a questioni religiose e mediatiche.

È quasi emozionante assistere a questo ritorno di fiamma medievale: tutti stanno col Papa contro il (sedicente) imperatore d’Occidente. Il guelfismo si diffonde a ogni latitudine, soprattutto a sinistra, anche se ha un nemico meno nobile di Federico Barbarossa, ovvero Donald Capelloarancione. E va senz’altro detto che Trump questa ostilità se l’è cercata in ogni modo, proferendo giudizi più che deliranti all’indirizzo di Leone XIV, accusandolo nei fatti d’essere un ingrato. Prima Donald si è attribuito il merito dell’elezione del pontefice, poi lo ha trattato da amico dei regimi, collaborazionista dei criminali. Leone sarebbe «debole» perché non approva la guerra, e ci mancherebbe altro.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Libera Chiesa solo se fa comodo alla sinistra PER ESSERE UNA CHIESA SINODALE passi di conversione comunitaria, personale, strutturale Tivù Verità | Alla sinistra fa comodo paragonare i carabinieri all'IceGianluigi Paragone fa il punto su quello che succede in Minnesota e chiarisce: «Le forze dell'ordine italiane non sono così, ma da noi la sinistra... Cassano a ruota libera: «Come fa l’Inter a perdere lo Scudetto? Solo se riprendono Inzaghi. Il Milan si ritrova lì per miracolo…»di Redazione Inter News 24Cassano, intervistato da Il Giorno, ha parlato così dell’Inter, di Chivu, del Milan e, ovviamente, anche di Massimiliano...