ucraina 6 persone sono rimaste ferite in un attacco russo a odessa

Sei persone sono state ferite durante un attacco di droni russi a Odessa, in Ucraina. Due di queste sono state ricoverate in ospedale. L’attacco ha coinvolto infrastrutture residenziali e industriali, danneggiando edifici e strutture in diverse aree della città. L’attacco si è verificato durante la notte e non sono stati segnalati decessi. Le autorità locali stanno valutando le conseguenze e le eventuali misure di sicurezza.

Sei persone sono rimaste ferite in Ucraina un attacco notturno di droni russi a Odessa. Due persone sono state ricoverate in ospedale e le infrastrutture residenziali e industriali sono state colpite. Gli attacchi hanno colpito condomini, magazzini, un granaio e un edificio amministrativo non più funzionante. Gli sforzi per far fronte alle conseguenze dell’attacco sono stati ripetutamente interrotti da allarmi aerei, durante i quali si sono verificate nuove esplosioni. In queste stesse ore il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di avere “le prove di bimbi ucraini rapiti da Mosca e costretti a combattere”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, massiccio attacco russo nella notte a Kiev

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