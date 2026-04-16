In Ucraina, un attacco russo ha provocato la morte di 17 persone. La Russia ha lanciato oltre 700 missili e droni contro Kiev e altre città, causando danni diffusi e vittime tra la popolazione civile. Le forze ucraine hanno riferito di numerosi bombardamenti durante la giornata, con infrastrutture colpite e un aumento delle operazioni militari nella regione. La situazione rimane critica e in evoluzione.

La Russia ha lanciato più di 700 missili e droni contro Kiev e altre città: è il bombardamento più letale degli ultimi mesi Nella notte tra mercoledì e giovedì in Ucraina 17 persone sono state uccise in un attacco russo con droni e missili, il più letale degli ultimi mesi secondo le autorità ucraine, contro la capitale Kiev e altre città. Nove persone sono state uccise a Odessa, nel sud ovest del paese, quattro a Kiev e altre quattro a Dnipro, a est. L’aeronautica ucraina ha detto che la Russia ha lanciato 659 droni e 44 missili contro l’Ucraina nelle ultime 24 ore, di cui 636 e 31 sono stati abbattuti, e che sono state colpite 26 località. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha detto che tra i quattro morti c’era anche un ragazzo di 12 anni e che l’attacco sulla città ha provocato 45 feriti, tra i quali anche alcuni soccorritori.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Ucraina 17 persone sono state uccise in un attacco russo

Guerra in Ucraina, Mosca intensifica gli attacchi: tre morti nella regione di Kharkiv

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