Ucciso per difendere la figlia dall' ex compagno mercoledì l' autopsia

Il 29 maggio scorso, Marius Adrian Dorobantu è stato ucciso da Fabrizio Barberini mentre cercava di proteggere la figlia. Mercoledì sarà effettuata un’autopsia e una TAC per chiarire le cause della morte. La ricostruzione degli eventi si basa sui testimoni e sui rilievi investigativi. La procura ha disposto gli esami medici per approfondire le circostanze del decesso. Nessuna altra informazione sui motivi dell'aggressione è stata resa nota.

Saranno una tac e l'autopsia a determinare le cause del decesso di Marius Adrian Dorobantu, ucciso il 29 maggio scorso da Fabrizio Barberini dopo aver tentato di difendere la figlia. L'omicidio è avvenuto in via Zuccolo 92 a Porcia al culmine di una lite tra Andra Florina Dorobantu (39 anni) e il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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ORRORE A PORDENONE, INTERVIENE PER SALVARE LA FIGLIA DALL'EX COMPAGNO: PADRE UCCISO

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