Un uomo di 59 anni è stato ucciso durante una lite nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Porcia, in provincia di Pordenone. Secondo le indagini, l’uomo stava difendendo la figlia dall’ex compagno quando è stato colpito. La lite ha coinvolto anche altri presenti, e l’aggressore è stato arrestato sul posto. La vittima è deceduta poco dopo nell’ospedale locale.

La ricostruzione degli investigatori dopo il dramma avvenuto nel Pordenonese. Emergono nuovi dettagli sull’ omicidio avvenuto a Porcia, in provincia di Pordenone, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite scoppiata nel pomeriggio di venerdì 29 maggio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la vittima sarebbe intervenuta per difendere la figlia dall’ex compagno, un 51enne italiano, durante un confronto che in pochi minuti si è trasformato in tragedia. L’uomo sarebbe stato colpito mortalmente da un oggetto tagliente nel corso della colluttazione. La vicenda si è verificata in in un’abitazione di via Zuccolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio a Porcia, padre ucciso mentre difendeva la figlia dall’ex compagno: cosa è successo

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OMICIDIO MARIO RUOSO: IL VIDEO DEL KILLER E LA LITE IN CASA | 06/03/2026

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