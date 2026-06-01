Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un' auto nel Cosentino

Notizia in breve

Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un’auto bruciata vicino a una stazione di servizio nel Cosentino. La vettura si trovava in un’area periferica di Amendolara. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e recuperato i corpi, che si trovavano all’interno del veicolo. Gli investigatori sono sul posto per le verifiche del caso.