Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un' auto nel Cosentino
Quattro corpi carbonizzati sono stati trovati all’interno di un’auto bruciata vicino a una stazione di servizio nel Cosentino. La vettura si trovava in un’area periferica di Amendolara. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e recuperato i corpi, che si trovavano all’interno del veicolo. Gli investigatori sono sul posto per le verifiche del caso.
AGI - Macabra scoperta nel Cosentino: in un'auto bruciata sono stati rinvenuti 4 cadaveri carbonizzati, nei pressi di una stazione di servizio, ad Amendolara. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Castrovillari, si trova la Polizia per le indagini. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità straniera di cui non è stata accertata l'identità. 🔗 Leggi su Agi.it
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