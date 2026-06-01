Cadaveri carbonizzati di quattro pakistani in un' auto nel Cosentino Sono stati uccisi
Nel Cosentino, vicino a una stazione di servizio ad Amendolara, è stata trovata un’auto bruciata con quattro cadaveri carbonizzati all’interno. La scoperta è stata fatta questa mattina, quando i soccorritori sono intervenuti sul luogo. La polizia sta indagando per chiarire le cause del rogo e l’identità delle vittime. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle circostanze dell’incidente.
AGI - Macabra scoperta nel Cosentino: in un'auto bruciata sono stati rinvenuti 4 cadaveri carbonizzati, nei pressi di una stazione di servizio, ad Amendolara. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Castrovillari, si trova la Polizia per le indagini. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Esclusa l'ipotesi di incidente. La statale è stata bloccata per tre ore per permettere i rilevamenti alle forze dell'ordine. In un primo momento si pensava che l'auto, un minivan, fosse esplosa mentre i quattro erano all'interno. 🔗 Leggi su Agi.it
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Quattro cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un'auto lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza #InCalabria #Cronaca #Calabria #PrimoPiano #TopNewsItalpress x.com
I corpi carbonizzati di quattro persone sono strati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente. L'articolo completo al link https://tinyurl.com/2xvjj2rw (Crediti della f facebook
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