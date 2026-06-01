Cadaveri carbonizzati di quattro pakistani in un' auto nel Cosentino Sono stati uccisi

Notizia in breve

Nel Cosentino, vicino a una stazione di servizio ad Amendolara, è stata trovata un’auto bruciata con quattro cadaveri carbonizzati all’interno. La scoperta è stata fatta questa mattina, quando i soccorritori sono intervenuti sul luogo. La polizia sta indagando per chiarire le cause del rogo e l’identità delle vittime. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle circostanze dell’incidente.