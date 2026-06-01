Uccide l’ex suocero Fabrizio Barberini interrogato e poi trasferito in carcere
Fabrizio Barberini, 50 anni di Aprilia, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pordenone dopo aver ucciso un uomo di 59 anni, padre dell'ex compagna. Barberini è stato interrogato e si trova in attesa della convalida del fermo. L’episodio si è verificato in una località non specificata. La polizia ha confermato l’arresto e il fermo dell’uomo, che resta sotto indagine.
E’ stato portato nel carcere di Pordenone, in attesa della convalida del fermo, Fabrizio Barberini, il 50enne originario di Aprilia accusato di aver ucciso il padre dell'ex compagna, Marius Adrian Dorobantu, 59 anni.L’omicidio risale al pomeriggio dello scorso venerdì 29 maggio e si è consumato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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