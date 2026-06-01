Uccide l’ex suocero Fabrizio Barberini interrogato e poi trasferito in carcere

Notizia in breve

Fabrizio Barberini, 50 anni di Aprilia, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Pordenone dopo aver ucciso un uomo di 59 anni, padre dell'ex compagna. Barberini è stato interrogato e si trova in attesa della convalida del fermo. L’episodio si è verificato in una località non specificata. La polizia ha confermato l’arresto e il fermo dell’uomo, che resta sotto indagine.