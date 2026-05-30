Un uomo ha ucciso il suocero a colpi di pietra durante una lite con l'ex compagna. L'episodio è avvenuto a Porcia, in provincia di Pordenone, dopo che i due avevano discusso. La vittima è stata ferita mortalmente e trasportata in ospedale, ma non ce l'ha fatta. La polizia ha arrestato l'aggressore, che ha ammesso di aver agito in preda alla rabbia. La relazione tra i due era ormai terminata da tempo.

PORCIA (PORDENONE) - Una relazione al capolinea, dove rabbia e rancori mai sopiti sfociano in violenza. Fabrizio Barberini, 50 anni, originario di Latina e residente da diversi anni nel Pordenonese, nella frazione di Rorai Piccolo a Porcia, ieri pomeriggio (29 maggio) ha aggredito l'ex compagna e ucciso con una pietra il suocero, Marius Adrian Dorobantu, 59enne di origine romena, anche lui residente a Porcia, intervenuto in difesa della figlia. Barberini con i soccorritori avrebbe simulato uno stato comatoso. Ha biascicato qualcosa come «mi ha massacrato», ma non aveva lesioni apparenti. Tutti i parametri erano normali, ma non reagiva,... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fabrizio Barberini uccide a colpi di pietra il suocero Marius Adrian Dorobantu dopo la lite con la ex

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Argomenti più discussi: Ucciso mentre tentava di difendere la figlia dall'ex compagno; Accoltella e uccide il papà dell'ex compagna dopo la lite: il 59enne era intervenuto per difendere la figlia; Omicidio di Porcia, il procuratore: Trovate una pietra e una bottiglia frantumata. L'aggressore è in coma; Picchia l'ex compagna, poi uccide il padre intervenuto per difenderla: la tragedia davanti ai figli.