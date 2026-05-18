Nella serata di ieri, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Lucera dopo aver aggredito gli agenti durante un normale controllo. Gli agenti si sono avvicinati per verificare l’identità dell’individuo, che ha reagito spintonandoli e cercando di sfuggire alla presa. Dopo una breve colluttazione, gli ufficiali sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in commissariato. L’uomo è stato poi accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

. L’intervento è scaturito a seguito di segnalazioni pervenute alla Sala Operativa relative a una condotta di guida estremamente pericolosa e a comportamenti idonei a generare allarme e preoccupazione per la pubblica incolumità. La pattuglia della Squadra Volante interveniva tempestivamente sul posto, avviando immediate ricerche del soggetto segnalato. Poco dopo, l’uomo veniva rintracciato dagli operatori e sottoposto a controllo di polizia. Sin dalle prime fasi dell’intervento, lo stesso assumeva un atteggiamento fortemente aggressivo e non collaborativo, opponendo una violenta resistenza al controllo e aggredendo fisicamente il personale operante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aggredisce gli agenti durante il controllo: arrestato dalla Polizia di Stato a Lucera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aggredisce gli agenti durante un controllo, arrestato ventenne a Niscemi

Sullo stesso argomento

Aggredisce gli agenti durante il controllo, arrestatoNella serata di martedì 12 maggio 2026 si è svolta una nuova attività antidroga della polizia nei vicoli di Prè, disposta dal questore Burdese,...

Aggredisce gli agenti con pugni e schiaffi durante un controllo antidroga a Ravenna, arrestato 23enneUn cittadino egiziano di 23 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale durante un controllo antidroga nei pressi...

Una donna israeliana anziana aggredisce una donna incinta perché indossa una maglietta della Palestina - poi fa la vittima reddit

Aggredisce gli agenti durante il controllo, arrestatoL'episodio nell'ambito di una serata in cui era in corso un'attività della polizia nel centro storico, disposta dalla questore ... genovatoday.it

Rossano, tenta il furto in un negozio e aggredisce gli agenti: arrestatoL’uomo, 32 anni, cittadino straniero irregolare, è stato bloccato dalla Polizia di Stato dopo aver infranto la vetrina di un esercizio commerciale nello scalo ... cosenzachannel.it