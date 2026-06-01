Tv Oled Lg | arrivano in Italia i nuovi modelli 2026 fino a 97

Lg Electronics ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi televisori Oled evo AI per il 2026. La collezione comprende le serie W6, G6, C6 e B6, con schermi che variano da 42 a 97 pollici. Le nuove tv saranno disponibili sul mercato italiano nei prossimi mesi. La gamma si distingue per le dimensioni e le tecnologie avanzate integrate nei modelli.

Lg Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della collezione 2026 di Tv Oled evo AI. La gamma 2026 include le serie W6, G6, C6 e B6, con diagonali che vanno da 42 a 97 pollici. Di seguito le caratteristiche principali ed i prezzi.Hyper Radiant ColorUna delle novità più interessanti. 🔗 Leggi su Today.it

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