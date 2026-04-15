TV 4K in offerta | LG OLED al minimo storico e sconti sui 75 pollici

Sul mercato dei televisori 4K si registrano numerose offerte, con sconti significativi su vari modelli. Tra le promozioni più evidenti, ci sono sconti sui televisori LG OLED da 75 pollici, che raggiungono prezzi molto bassi rispetto al passato. Le offerte sono disponibili principalmente su Amazon e coinvolgono dispositivi con prezzi che partono da circa 494 euro, coprendo diverse fasce di prezzo.

Il mercato dei televisori 4K vive un momento di forte dinamismo grazie a una serie di sconti strategici su Amazon, che coprono ogni fascia di prezzo tra i 494 e i 1.549 euro. La selezione attuale offre soluzioni che spaziano dalle tecnologie QLED più accessibili fino ai pannelli OLED di ultima generazione, con una particolare rilevanza per il modello LG OLED evo G5 da 55 pollici, che ha raggiunto la quotazione più bassa registrata finora. Tecnologia e dimensioni: le opzioni per ogni esigenza domestica. necessita di un grande schermo senza rinunciare a un budget contenuto, la proposta TCL 65T8C si attesta sui 494,74 euro. Questo modello QLED da 65 pollici punta sulla fluidità visiva grazie al pannello con Motion Clarity Pro da 144 Hz e sulla gestione del gaming tramite supporto FreeSync, evitando fenomeni di tearing.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TV 4K in offerta: LG OLED al minimo storico e sconti sui 75 pollici Leggi anche: Super offerta Amazon: TV Oled Lg da 55" scontato del 43% Tcl qm6k tv 4k smart da 75 pollici risparmia centinaia di eurotcl qm6k da 75 pollici si propone come una scelta di livello per chi cerca una smart tv 4k di grandi dimensioni a un prezzo contenuto.