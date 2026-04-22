Amazon ha avviato una promozione che riguarda diversi modelli di televisori LG del 2025, con sconti che interessano sia le versioni OLED evo C5 che i modelli QNED. I prezzi sono stati ridotti in modo evidente, coinvolgendo varie fasce di prezzo e tecnologie. La promozione è disponibile per un periodo limitato e comprende anche altri prodotti della stessa gamma.

Amazon ha sbloccato una serie di ribassi significativi sulla gamma televisiva LG del 2025, toccando diverse fasce di prezzo e tecnologie. La promozione riguarda sia i modelli entry level che le soluzioni di fascia alta, con sconti che coinvolgono i pannelli NanoCell, la linea QNED e l’eccellenza degli OLED evo C5. Il punto più alto della selezione è rappresentato dall’LG OLED evo AI C5 da 48 pollici, attualmente proposto a 699 euro. Questo dispositivo sfrutta un processore?9 Gen8 per la gestione intelligente di immagine e audio, puntando su pixel autoilluminanti che garantiscono neri assoluti e contrasti infiniti. gioca, il modello offre prestazioni elevate grazie al supporto per il gaming 4K a 144Hz, integrando tecnologie come VRR, G-SYNC e FreeSync Premium insieme a quattro porte HDMI 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sconti TV LG: l’OLED evo C5 e i modelli QNED crollano di prezzo

LG C5 OLED TV | LG C5 OLED 55 Inch TV

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