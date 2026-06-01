Il calciatore ha dichiarato di aver ritrovato il piacere di giocare alla Juventus grazie a Spalletti, che lo ha sbloccato. Ha anche spiegato che il rapporto con l’allenatore ha contribuito a migliorare le sue prestazioni. Nei mesi scorsi aveva attraversato un periodo difficile, ma ora si sente più sicuro in campo. Sul futuro, non ha fornito dettagli, limitandosi a parlare di un rapporto positivo con l’attuale allenatore.

2026-06-01 16:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Il periodo difficile e il clic con Spalletti. Il periodo complicato al Nizza è alle spalle e adesso Jeremie Boga guarda al futuro. Sicuramente l’ambiente bianconero gli ha dato quella fiducia che aveva perso, facendogli tornare la felicità: “È vero che avevo attraversato un periodo un po’ complicato, ma qui tutti mi hanno accolto molto bene, staff, giocatori e anche i tifosi. Penso che questo si sia riflesso anche sulle mie prestazioni. Alla Juve ho ritrovato il piacere di giocare ma penso di essere migliorato anche come continuità durante le partite”. Il clic è scattato grazie a Spalletti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – A tutto Boga: “Alla Juve ho ritrovato il piacere. Spalletti mi ha sbloccato così”. E sul futuro…

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